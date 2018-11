Miles de funcionarios de Justicia protestan contra los traslados forzosos en su primera huelga en 20 años

Los funcionarios de la administración de Justicia, en su primera huelga en 20 años, se rebelan contra la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce la movilidad forzosa dentro del municipio. "Si yo hago falta en otro sitio, me mandarán a un sitio que no he elegido, y dejarán de nombrar a un interino para cubrir esas bajas", explica Elena Prieto, funcionaria.

Todo eso tendrá una preocupante consecuencia y es que "la gente especializada en determinadas jurisdicciones no esté especializada en otras, con lo cual se van a retrasar las causas", explica Marian Colón, delegada de Justicia del CSI-F.

Las protestas se han oído también en Sevilla o en Barcelona: en su primera huelga en 20 años también piden mejoras en las condiciones laborales, los sueldos o los medios de trabajo.

Hemos visitado uno de esos juzgados, uno gallego, con humedades, cajas por los suelos o sin espacio como nos cuestan los funcionarios: "No tenemos espacio físico para poder guardarlos". Piden a la ministra de Justica una reunión el próximo lunes, cuando se unirán a la huelga los jueces y los fiscales.