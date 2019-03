Merkel da por cerrada la polémica en torno a la salida de Grecia del euro

La canciller alemana, Angela Merkel, dio por cerrada la polémica en torno a una posible salida temporal de Grecia de la zona euro, descartó el cese de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y abogó por "mirar hacia delante".

La jefa del Gobierno alemán realizó estas declaraciones en la tradicional "Entrevista de verano" de la cadena de televisión pública alemana ARD, en la que la crisis helena y el reciente acuerdo sobre un tercer rescate, de hasta 86.000 millones de euros, acapararon la atención.

"El 'Grexit' estaba sobre la mesa pero nos hemos decidido por otra opción. Y lo que cuenta ahora es el resultado de las negociaciones. Los miembros de la eurozona acordaron negociar con Grecia un nuevo paquete de ayuda. Eso es lo que debemos llevara cabo ahora", aseguró Merkel.

A su juicio, "solo había una posibilidad" y era encontrar un "camino conjunto" con Atenas, ya que cualquier otra opción llevaría al "caos". "Lo importante es ahora el resultado. las opciones se hablaron y nos decidimos por la que todos los miembros de la eurozona consideraron la mejor", insistió la canciller, que se mostró esperanzada en que los bancos griegos puedan reabrir mañana tras dos semanas de corralito.

"No tengo intención de seguir con esta discusión", zanjó. La canciller reiteró asimismo que una "quita en sentido clásico", con un aligeramiento de las deudas que pesan sobre Atenas, "no puede darse dentro de una unión monetaria". No obstante, Merkel explicó además que, conforme se ha pactado, cuando llegue "la primera revisión" sobre los avances del rescate podría hablarse de una reestructuración de la deuda helena.

La jefa del Gobierno alemán consideró que las negociaciones que comenzarán en unas semanas serán "duras" y lamentó que los distintos Gobiernos griegos no hayan implementado reformas que ya se les pidieron en 2010, cuando se acordó el primer rescate.

En cambio, otros países han aplicado reformas y en la actualidad se encuentran en una mejor situación, razonó Merkel, que aseguró que ahora "la eurozona es más sólida" y que "lo peor" ya ha pasado en Irlanda, Portugal, España y Chipre, "donde ya hay crecimiento y se están creando puestos de trabajo".

"En este sentido hemos logrado cosas importantes", dijo resumiendo cinco años de crisis de la deuda en Europa. Sobre los rumores acerca de una posible dimisión de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por sus diferencias sobre la mejor solución para Grecia, la canciller aseguró que "nadie le ha pedido el cese". Por último, con respecto a la imagen de Alemania tras el acuerdo, Merkel indicó que no se trata "de ganar concursos de belleza" sino de hacer lo necesario.