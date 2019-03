La marea blanca por la sanidad pública se sube a la bicicleta

Los sanitarios han elegido una nueva forma de mantener su reivindicación y se han subido a la bici por las calles de Madrid para "intentar evitar la privatización de la sanidad pública".

Un grupo de médicos, enfermeras y personal sanitario ha salido en bicicletas, patines y monopatines del Hospital La Paz a las 11.30 de la mañana en dirección al Hospital 12 de Octubre.

A esa misma hora, según ha explicado Luis Pérez, personal de mantenimiento del Hospital Universitario de Getafe, han partido otros compañeros andando desde el Ministerio de Sanidad hacia la misma dirección.

"La protesta es por el intento de privatizar seis hospitales públicos y 27 centros de salud madrileños", ha insistido Pérez quien ha lamentado que las empresas se hayan presentado finalmente para gestionar estos hospitales.

Pérez ha hecho hincapié, no obstante, en el hecho de que algunas empresas del ámbito de sanidad decidieron no presentarse al concurso porque "no les salía rentable, cuando la sanidad no tiene por qué serlo",según Pérez. "

La sanidad tiene que dar un servicio a los pacientes, que no se tienen que medir en dinero, sino en prestaciones y tratamientos", ha afirmado uno de los asistentes a esta marcha, convocada por el colectivo A Tu Salud.

En el mismo sitio, y también con la bicicleta como compañera de viaje, se ha mostrado Susana Hernández, médico del Hospital Infanta Sofía. La doctora ha dicho que el proceso de privatizaciones es un "robo a los ciudadanos porque quieren hacer un negocio con la sanidad muy lucrativo para las empresas".

Los asistentes han decidido ir en bici porque han considerado que era una buena idea transmitir a los ciudadanos que no se han cansado y seguirán luchando por lo que creen que es justo.