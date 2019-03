Luis María Linde: "Tipificar la crisis en los errores del Banco de España es poco útil"

DE GUINDOS CREE QUE "LA POSICIÓN DE LA BANCA ES TOTALMENTE DISTINTA"

El gobernador del Banco de España ha respondido a Durao Barroso, que culpó a los antiguos gestores del banco de no impedir el derrumbe de las cajas. Linde ha dicho que la crisis no se puede simplificar de esta manera. Por cierto, entre los que han salido a defender al Banco de España, no estaba el ministro de economía Luis de Guindos.