Luis de Guindos admite que fue él quien echó a Rato de Bankia

A pregunta incómoda, pregunta inesperada, Luis de Guindos se pregunta quién cambió a Rato y se responde a sí mismo de forma sorprendente: "me tocó cambiar el equipo de gestión de Bankia, se hizo en mayo de 2012".



Una versión totalmente diferente de la oficial que conocíamos hasta ahora. En mayo de 2012, con Bankia al borde del rescate, el ministro De Guindos negó haber influido en la marcha de Rato y dijo que había sido "una decisión personal".



Idea que repitió en sede judicial, cuando acudió como testigo por el caso Bankia. En palabras de Andrés Herzog, abogado de UPyD, acusación popular, se trata de "una injerencia intolerable del ministerio de Economía dentro de la labor de supervisión de una entidad financiera".



El ministro de Economía también admitió en 'El Objetivo' que fue "un error" prometer que no inyectarían dinero público a los bancos. Además, tuvo tiempo para mandar un recado a Podemos. Dice que cumplir su programa sería un "suicidio":



Pablo Iglesias le ha respondido, "cada vez son más economistas, más prestigiosos y de más culturas y de ámbitos intelectuales que dicen que las propuestas de Podemos son las más razonables". Asimismo, añade que no es momento de meter miedo, sino de la responsabilidad de Estado.