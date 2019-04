Los trabajadores de Opel aprueban el duro acuerdo entre el comité de empresa y la dirección

EL CORSA SIGUE EN FIGUERUELAS

Los trabajadores de la planta de Figueruelas, en Zaragoza, se aprietan el cinturón a cambio de que Opel no se lleve la fábrica. Los sindicatos han reconocido que es durísimo, no obstante, pidieron a los trabajadores que votaran a favor del acuerdo. En esta línea, los sindicatos han apuntado que no había plan b. Para Aragón, el 23% del PIB depende de la fábrica de Opel.