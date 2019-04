Los sindicatos exigen que los salarios crezcan para no perder poder adquisitivo tras la subida de un 1,6% de los precios

Carmen, propietaria de una gasolinera, lamenta que los últimos meses del año ha tenido que subir la gasolina e intuye que lo peor está por llegar: "Me creo que la tendencia es que suba". El aumento de los carburantes ha lanzado la inflación al 1,6%, su cifra más alta desde julio de 2013 y los expertos advierten que podría seguir al alza: "¿Viene para quedarse o para irse? Debe ser una reacción a los acuerdos de producción de la OPEP" asegura José Ángel Hierro, profesor de Economía.

Ante esta situación, los sindicatos exigen que los salarios crezcan mucho más para no perder poder adquisitivo: "La situación debe cambiar: si no habrá conflictividad en la empresa y en la calle" asegura Carlos Aristu, responsable de Acción Sindical de CCOO de Sevilla. Los empresarios prefieren apostar por la moderación para, dicen, no poner en riesgo la recuperación económica: "Hemos de garantizar la competitividad y la productividad por el bien de la economía" dice Raimon Martínez.

El Gobierno, sin querer entrar en el debate, propone un "modelo sano" de crecimiento: "Que permita ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores, por tanto mayores salarios cada año de manera moderada" ha dicho Fátima Báñez. Está por ver si los trabajadores, como los pensionistas, perderán poder adquisitivo en 2017. La última previsión que hemos conocido hoy eleva la inflación para este año al 2,2%.