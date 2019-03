Los estudiantes denuncian que, a mitad de curso, aún no han recibido su beca

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NO LES DA EXPLICACIONES

Estudiantes que tienen la beca concedida aún no la han recibido a estas alturas de curso. Denuncian que otros años las tenían en diciembre, pero este año no.El Ministerio de Educación no les ha dado ninguna explicación. Los importes pueden llegar a 6.000 euros y, para algunos, no recibirlos les supondrá tener que dejar los estudios.