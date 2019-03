Sólo una empresa concurre para asumir la gestión de hospitales privatizados en Madrid

HA TERMINADO EL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS

A las empresas no les han convencido las condiciones que la Comunidad de Madrid les daba para asumir la gestión de los 6 hospitales que va a privatizar. A las dos de la tarde se ha terminado el plazo y que se sepa, sólo Rivera Salud ha registrado su solicitud. El resto dicen que el riesgo no compensa el beneficio. Si no se llega al cupo necesario, algunos hospitales madrileños podrían quedarse sin gestor.