Las cifras del paro, peores para las mujeres: más de dos millones esperan incorporarse al mercado laboral

Raquel vivía de los ingresos de su marido hasta que la crisis la empujó al mercado laboral. "La salida es dejar un poco la familia de lado y empezar a trabajar tú, y tener suerte", explica.

El dinero no entraba en casa y ella tuvo que buscarse la vida para contribuir a la economía familiar. "Dan por hecho que como has estado en casa has perdido el hábito de trabajar y en casa se trabaja mucho también", añade.

En 2006, había registradas más de cuatro millones de mujeres dedicadas a las labores del hogar. En 2012, esta cifra se redujo casi un millón de personas. Es decir, un millón de mujeres se incorporaron en ese tiempo a la búsqueda activa de empleo.

Pero según los sindicatos, la reforma laboral ralentizó esta tendencia. "A partir del año 2012 se produce una reforma laboral muy dañina al mercado de trabajo y se produce un incremento en la tasa de paro de las mujeres", declara Elisa García, responsable departamento de la Mujer de UGT.

Las que consiguen un trabajo, lo tienen, en su mayoría, precario. Las mujeres copan el 80% de los contratos a tiempo parcial.

Otra salida es el emprendimiento."Estamos notando esa tendencia de que se están acercando cada vez más esas mujeres", dice María Dolores de Dios, gerente AJE Sevilla.

Es el caso de Cristina Rubio Sánchez, que montó su propia empresa hace apenas un año y medio. "Fue una apuesta por intentar mantener mi profesión y tener flexibilidad", dice la fundadora de 'MyRed'.

El problema son las mujeres que no tienen formación. Los sindicatos denuncian que muchas de ellas no cotizarán lo suficiente para poder cobrar una pensión de jubilación