Galicia expedienta a más de una decena de negocios de Vigo por "inflar" los precios a los turistas

¿Cuánto pagarían por tomarse una cerveza aquí en España? A muchos turistas les han llegado a cobrar hasta cuatro euros y medio por una caña. "Cuando vinieron los del Manchester a jugar contra el Celta montaron barras para recibirlos e incrementaron los precios", afirma Sheila Pazos, encargada de 'Taberna Pedra'.

Fue precisamente ese partido de fútbol el que provocó una subida masiva de los precios en muchos comercios de Vigo ahora sancionados. "Cualquier timo, cualquier precio que está fuera de lugar nos va a repercutir a todos, no podemos permitir que haya un precio para unas personas y otro para los turistas", asegura Abelino Sánchez, encargado de 'Hotel Bahía'.

11 negocios en total expedientados por la Xunta, por inflar precios a visitantes extranjeros, una práctica que podría perjudicar mucho al sector turístico, vital para nuestro país. "A mi me parece mal porque no puedes diferenciar", "A los turistas hay que tratarlos como cualquier otra persona que venga, sino no vuelven, "Que suban los precios en época de vacaciones me parece mal", comentan varias personas en Madrid.

Desde las asociaciones de consumidores recuerdan la importancia de denunciar este tipo de abusos. "Lo que han aplicado es una subida, un precio más caro para los turistas y mantienen los de siempre para la gente de allí, cosa totalmente ilegal, es inaceptable y está totalmente prohibido", afirma Rubén Sánchez, portavoz de 'FACUA'. De momento, todos los establecimientos expedientados podrían enfrentarse a sanciones de entre 900 y 9.000 euros.