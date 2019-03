La justicia obliga a readmitir a médicos jubilados forzosamente en Valencia

El gobierno de Alberto Fabra justificó el despido de 400 profesionales, algunos con más de 35 años de carrera, para ahorrar. Pero la inexistencia de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que analizara sus necesidades de personal a corto y medio plazo, ha hecho posible que la justicia ordene la readmisión de algunos de ellos, a los que se les tendrán que adeudar los salarios no percibidos durante el despido.

El Doctor Fernando Mulas es una eminencia en neuropediatría, pero eso no impidió que haya estado año y medio jubilado forzosamente. "Me dijeron que mi trayectoria estaba acabada, que ya no tenía caché para mantener el servicio", afirma. Ahora los tribunales han obligado al Hospital de la Fe en Valencia a readmitirle, porque no había ni hay un Plan de Recursos Humanos que justifique su despido.

Un centenar de médicos han denunciado a la Generatitat Valenciana, que defiende los despidos como medidas de ahorro. Si ganan, la comunidad podría tener que pagar hasta 3 millones de euros en sueldos atrasados.

Como ellos, 700 médicos madrileños, jubilados forzosamente, se plantean denunciar a la Comunidad de Madrid, aunque en esta comunidad sí que se presentó un Plan de Recursos Humanos que blinda las jubilaciones forzosas, pero aun así, los médicos de Madrid no pierden la esperanza de volver a los hospitales.