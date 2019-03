Joan Rosell: "La crisis no acabará hasta todos los parados quieran un puesto de trabajo"

Rosell ha hecho estas declaraciones en su intervención en la inauguración del XVII Congreso internacional de jóvenes empresarios, donde se ha referido a los 22 millones de parados que hay en Europa pero también a los 22 millones de empresas y, por ello, ha apelado a que se aplique "una pequeña matemática" y "cada una de las empresas europeas contrate un trabajador".

De aplicarse esta fórmula, ha dicho, "estaría resuelto el tema del paro a nivel europeo". Rosell ha hecho referencia a la figura del empresario y al hecho de que "no esté en el mejor momento" en Europa, pero especialmente en España, y ha resaltado los prejuicios que, en su opinión, se tiene ante las empresas con beneficios. El responsable de la CEOE ha recordado que mientras en España se precisan "23 días y 10 trámites" para crear una empresa, en Portugal se necesitan "dos días y medio y tres trámites".

Tras la intervención y en declaraciones a los medios, Rosell se ha referido a los "signos optimistas" que se comienzan a ver en la economía española y ha recordado que incluso "ciertos analistas argumentan que si se sigue con el proceso de reformas, el crecimiento de España podría ser superior" al previsto. Rosell también se ha referido a la reestructuración del sistema financiero y ha augurado que "probablemente muchas empresas pequeñas, medianas y particulares tendrán en los próximos meses más posibilidades de tener crédito garantizado".

"Todavía no hay que echar las campanas al vuelo -ha recalcado- pero habrá más posibilidades de crédito en los próximos meses". Preguntado por la propuesta del presidente de ERC, Oriol Junquera, de paralizar durante una semana la economía catalana, Rosell ha dicho que se trata de un "posicionamiento fuera de la realidad" que "no se debe tener en cuenta". Rosell ha insistido en que se trata de un planteamiento "teórico", en "clave política y muy poco realista" por lo que ha estimado que "lo mejor es contestarlo poco y no tenerlo en cuenta".