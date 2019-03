Ioannis, griego residente en España: "¿Qué nos va a asustar, el no? Poco más vamos a perder"

Los ciudadanos griegos residentes en España, más de 7.000, no pueden votar en el referéndum para decidir el futuro de su país. Aún así, viven con inquietud la situación de Grecia, y también están divididos entre el 'sí' y el 'no'. Panagiottis, que lleva más de treinta años en España, considera que lo que los griegos quieren es asegurarse un futuro. "Lo que quieren es que haya un mañana más seguro, pero no más préstamos, porque no podemos pagar el que hay", afirma. Ioannis Mitkas, por otra parte, votaría rotundamente al 'no'. "Bajo estas condiciones,¿qué nos va a asustar? Poco más vamos a perder", explica.

