Instrucciones de Bankia sobre las preferentes: "No enseñar esta información a los clientes"

Piedad, una de las afectadas por las preferentes, señala resignada el último documento que la acusación particular ha presentado ante el juez Andreu.

Esta afectada se siente un poco más engañada. "Siento indignación total y rabia contenida porque estos sinvergüenzas lo tenían todo oculto y nos han engañado".



"Emisión vital para la entidad" y "oportunidad única para cumplir los objetivos". Así es como Caja Madrid animaba en 2009 a sus empleados en estos argumentarios internos que '15MpaRato' lleva a la Audiencia Nacional.

Desde UPyD, también en la causa como acusación, creen que demuestra una "trama organizada". Andrés Herzog, abogado del partido, asegura que "estos documentos demuestran que había una organización muy bien diseñada".



La orden era clara: la información "no debe estar a la vista de los clientes". Opacidad total mientras a los clientes les aseguraban que sus ahorros estaban seguros. Miguel Ángel, uno de los afectados, afirma que "nadie me advirtió de que estábamos comprando bonos basura".

Ante esta nueva información, los afectados se preguntan, como lo hace también el preferentista Carlos Peral, "¿cómo iba a conocerlo, si el contrato no lo puedo leer ni me lo ha leído nadie en el banco?".



Tan poca transparencia, que no se podía hacer publicidad de las preferentes. Dicen, que por limitaciones de CNMV, aunque la legislación no fija ninguna prohibición.

Y con un objetivo: "clientes con productos a largo plazo". Clientes a los que no les interesa el riesgo. Ahora estos nuevos documentos llegan para, según la acusación, completar el puzle de las preferentes.