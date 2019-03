Industria pide a la CNMV que investigue la subida de la luz por posible manipulación

EL PSOE ha pedido la dimisión del ministro de Industria. Dicen que José Manuel Soria actúa a bandazos y que sus palabras son papel mojado. Montoro ‘ha escurrido el bulto’ porque opina que la subida de la luz no está dentro de sus competencias.

"No me puedo pronunciar sobre esto porque no es mi competencia. Sí estoy convencido de que en poco tiempo tendremos un comunicado del ministerio”, adelanta el ministro de Hacienda. Por su parte, Alfonso Alonso opina que “no hay ninguna justificación para una subida de esas características".

Del lado socialista se ha pronunciado Valeriano Gómez: "Esto demuestra que las palabras del Gobierno valen para muy poco. Hay un baile absurdo que afecta a los consumidores y que también afectan a los inversores, que no saben muy bien qué hacer, con esta política de bandazos alrededor de la tarifa".