El PP impone la pérdida de poder adquisitivo en las pensiones a partir de 2014

El PSOE, CiU, y los sindicatos CCOO y UGT, han vuelto a asegurar que cuando el PP no gobierne, la reforma de pensiones será derogada, porque no ha sido consensuada ni con las fuerzas políticas ni con los agentes sociales y empobrece a los pensionistas. En el día del debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso del proyecto de ley de reforma de pensiones.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha asegurado que cuando el PSOE gobierne, "porque va a volver a gobernar", derogará la ley y planteará un mecanismo que no permita que se separe la actualización de las pensiones del nivel de precios. Para Gómez, tras 20 años de diálogo político en cada reforma de pensiones, España se encuentra ahora con una reforma impuesta que no ha sido dialogada ni con las fuerzas parlamentarias ni con los agentes sociales.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, quien ha asegurado que "en una nueva conformación de mayorías la reforma será revertida". A su juicio, es una medida que va a perjudicar a los pensionistas porque van a ser "más pobres" en los próximos años, y por ello reclaman al Gobierno que retire el proyecto de ley.

El secretario de Seguridad Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha reiterado ante los medios la exigencia de que se retire el sistema de revalorización que propone el Gobierno, porque supone una pérdida de poder adquisitivo, y de que se reconduzca el factor de sostenibilidad en los términos que se acordaron en 2011. Asimismo, ha afirmado que las diferentes alternativas que están presentando las organizaciones sindicales tienen un impacto económico que supera "con creces" lo que el Gobierno pretende hacer por el lado del gasto y sin efectos negativos para los pensionistas. "Se acredita el aislamiento del Gobierno y el compromiso de que esta medida será retirada", ha añadido Bravo.

También ha hablado la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, quien ha subrayado que la reforma no es necesaria, ya que el sistema tiene un déficit "coyuntural" por la falta de ingresos por el empleo. En su opinión, lo que se necesita es que se afilien más trabajadores y no un factor de revalorización que es "una masacre". Asimismo, ha asegurado que la esperanza de vida no va a seguir subiendo como dice el Gobierno, en tanto que ha afirmado que "a lo mejor al analizar el factor de sostenibilidad hay que subir las pensiones porque hay menos jubilados".