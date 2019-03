El hijo del exacalde de Alicante consiguió algo que no lograba nadie: la dación en pago

Otto Díaz es uno de los tres hijos del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. Sus hermanas optaron por hacer carrera política pero Otto se subió al carrusel inmobiliario abriendo una pequeña empresa.



La CAM le concedió un préstamo de 560.000 euros y él se puso manos a la obra para construir una promoción de viviendas. Sin embargo, el negocio se torció las ventas no marchaban y su padre acudió al rescate.

Alperi contactó con Agustín Llorca, exdirector general adjunto de la Caja, que rápidamente puso a los suyos a buscar soluciones tal y como se desprende de los documentos publicados por el diario El Mundo: "He quedado con Díaz Alperi para el miércoles, quiere hablarme de la obra de su hijo Otto, rogaría que me aportaras toda la información de la promoción".

La promoción en cuestión era de cuatro viviendas con garaje y tenía algunas irregularidades que el Ayuntamiento ya gobernado por Sonia Castedo pasó por alto, a pesar de ello no había forma de vender una de las casas.

"Esta mañana he estado con Luis (...) Hay una vivienda no vendida y en mi opinión sería más factible comprarla que ejecutarla, el resto por supuesto ejecutar, 'per si acas'", aseguraba el director de la CAM en un correo electrónico.



El hijo de Alperi hizo negocio con tres viviendas y se ahorró unos 150.000 euros de su préstamo entregándole a la CAM la cuarta. Él fue uno de los pocos españoles que consiguieron en 2011 la dación en pago.

Tanto la Asociación Stop Desahucios como la oposición claman al cielo porque además no es la primera de los hijos de Alperi, de los que se sospecha que recibieron tres bungalows en la playa como regalo uno de los contructores imputados en la trama Brugal.