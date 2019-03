Hacienda exige el pago de impuestos a pensionistas que emigraron al extranjero y cotizaron allí

Para Carmen, Juan, Isabel y Manuel, emigrantes retornados, Hacienda no somos todos. Antonio Barrera, un emigrante retornado lo tiene claro: "Si Hacienda somos todos, no es la realidad; unos sí y otros no". Esa Hacienda de todos nunca les dijo que tenían que cotizar en España por su pensión extranjera hasta hace dos años, cuando en una carta les informaban de que tenían que pagar lo de los cinco años anteriores.

Isabel Muñiz, otra emigrante retornada explica que no les habían informado correctamente: "Fui a Hacienda para ponerme al día y me dijeron que no se declaraban". Ellos ya tuvieron que pagar tributos en los países de origen y ahora, un gravamen del 24 % en España, mientras los beneficiados de la amnistía fiscal sólo pagaron un 3%. Además, Hacienda les multó por no pagar algo que no sabían que tenían que pagar.

Sus intensas protestas en la calle, consiguieron que Hacienda les haya devuelto el dinero de las multas. Carmen Lorenzo Pérez, emigrante retornada, lo explica: "Ellos para calmarnos, nos devolvieron las multas pensando que ya estamos contentos, pero no estamos. Queremos lo que es nuestro". Además denuncian que si en el extranjero tienen una minusvalía, al llegar a España se la retira o le disminuyen el grado de discapacidad. De ahí que sigan programando protestas en la calle porque dicen, Hacienda, deberían ser todos.