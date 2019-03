De Guindos se disculpa por su 'a tomar por culo': “No me refería absolutamente a nadie"

"Me han comentado que se ha grabado una parte de mi conversación. Lo que querría decir con toda naturalidad es que no me refería absolutamente a nadie", dijo De Guindos a la prensa tras participar en una conferencia sobre las reformas emprendidas para generar crecimiento económico y empleo, que organiza el Partido Popular Europeo (PPE).

"Si ha habido alguien que se ha sentido aludido, desde luego personalmente pido disculpas", señaló el ministro. Por la tarde, el titular de Economía mostró su enfado ante las preguntas de la prensa a su llegada a la reunión del Eurogrupo y consideró "alucinante" que le interrogaran sobre algunas cuestiones relativas a posibles futuras medidas fiscales.

"Es alucinante... que se vayan a tomar por culo", dijo el ministro español a algunos miembros de su delegación tras responder a una tanda de preguntas de la prensa y después de entrar en el edificio que alberga la reunión de ministros de Economía de la zona del euro, según captaron las cámaras del servicio audiovisual de la Comisión Europea (EBS).