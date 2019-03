Gomendio ve más coherente no aceptar la dote de un premio que negar el saludo

PIDE RESPETO A "OPINIONES DIFERENTES"

A la secretaria de Estado de Educación no le gustó nada que los mejores alumnos premiados por su excelencia académica no le saludaran ni al ministro de educación ni a ella. Montserrat Gomendio cree que si tan en contra de ellos estaban, deberían haber renunciado al dinero del premio. Los jóvenes no quieren ni contestar, porque para ellos su premio no es potestad del Gobierno.