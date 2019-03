El Gobierno de Rajoy ocultó durante la campaña electoral que incumpliría el déficit a pesar de habérselo reconocido a la CE

Rajoy repetía que España cumpliría el déficit y contestaba de manera rotunda a las dudas que venían desde Bruselas. "España no va a incumplir el déficit", repetía Rajoy.

Lo decían en público, pero en privado, ese mismo mes de octubre, reconocieron a la Comisión Europea, que España no cumpliría y el déficit llegaría al 4,4%.

Economía admite que esa era la cifra que tenían entonces, pero eso no evitó que Rajoy siguiera rebajándola, no lo reconocieron hasta después dela campaña electoral. "Creemos que el lema de 'España en serio' que decía el PP, nuevamente se ve que en serio no había nada", señala Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Éste incumplimiento aumentará la presión de Bruselas para que se apliquen nevos ajustes y los socialistas denuncian que el gobierno evite explicarlo al Congreso. "Ahora tienen que enviar a Bruselas un nuevo programa de estabilidad y no quiere dar cuenta", explica Pedro Saura, diputado el PSOE.

Mientras el Gobierno ataca a los socialistas. "Los que ocultaron tres puntos de déficit hablan ahora de unas décimas", señala Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones. También insisten en que bajarlo a casi la mitad, es un gran logro.