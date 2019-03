El Gobierno quitará poder al médico en las bajas laborales para dárselo a las mutuas

LOS AUTÓNOMOS PODRÁN SEGUIR ELIGIENDO SI COTIZAR O NO POR DESEMPLEO

Según informa el diario 'Cinco Días', el Gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de ley que modifica el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. De esta forma, si la mutua solicita el alta de un trabajador y el médico no responde antes de cinco días, será la Seguridad Social la que tramite el alta de forma unilateral. Además, las mutuas podrán suspender la baja de un trabajador al que la Inspección Médica regional llame para evaluar la propuesta de alta de la mutua y éste no se presente injustificadamente. Por su parte, los autónomos podrán seguir eligiendo si desean cotizar o no por desempleo.