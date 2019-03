El Gobierno mantiene la incógnita sobre los recortes que aprobará el viernes

Se recortaran muchas cosas, pero no el misterio. Tenemos poquísimas pistas de lo que va a pasar. Sabemos lo que espera Bruselas y, de hecho, sentimos la presión. "España debe mantener el impulso reformista al incluir medidas políticas amplias y concretas en sus programas de reformas y estabilidad, que esperamos para pronto", señala Olli Rehn.

Tenemos alguna pista de lo que sí nos espera. "No haremos recortes como los que hicimos el año pasado. Aunque es probable que en algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo", ha anunciado Rajoy.

Parece que no van a tocar pensiones y paro, al menos mañana. Eso dicen que han dicho. "Tajantemente me han dicho que los compromisos se mantiene", ha señalado Fernández Toxo.

Tenemos alguna pista de lo que no nos van a hacer, tras escuchar a Rajoy afirmar que "no hay impuestos el viernes". Pero bueno, ¿recuerdan cuántas veces nos han dicho que no y luego ha sido que sí?

También nos dijeron hace poco que estaban a punto de poder cumplir sus promesas. Y desde luego, hay una promesa que Rajoy sí ha cumplido. "Haré cualquier cosa para sacar a España de esta situación aunque no me guste y haya dicho que no la iba a hacer".