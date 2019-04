El Gobierno de Cifuentes rechaza el 'Eurovegas' de Torres de Alameda al no ver acreditada su "viabilidad económica"

EL PROYECTO NO SERÁ TRAMITADO

De momento, el proyecto del macrocomplejo, comparado con Eurovegas, no sigue adelante. Los téncnicos regionales ya desaconsejaban no llevarlo a cabo porque decían que no cumplía con las garantías ni legales, ni tampoco económicas. No cumple con los requisitos mínimos exigibles. La compañía sólo garantizaba la construcción de un hotel de 500 habitaciones con un complejo comercial.