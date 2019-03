La Fiscalía no investigará los correos de Miguel Blesa

La Fiscalía de Madrid no puede abrir una investigación sobre el contenido de los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa porque esos documentos han sido declarados "nulos" por la Audiencia Provincial de Madrid.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha mostrado su preocupación por las filtraciones a los medios de comunicación de los correos electrónicos de Blesa.

Moix ha explicado que los 8.777 correos que figuran en la causa abierta por el juez Silva contra Blesa han sido declarados "nulos" porque Silva los obtuvo "ilícitamente" vulnerando los derechos fundamentales del expresidente de Caja Madrid.

La Fiscalía de Madrid no puede utilizar esos correos para abrir ningún tipo de investigación sobre su contenido porque son "inexistentes jurídicamente", ha subrayado. "No es que no queramos, sino que no podemos investigar el contenido de esos correos", ha precisado el fiscal superior de Madrid, quien ha destacado: "De lo poco que he leído, no se desprende ningún hecho ilícito ahí".