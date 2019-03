Farmacéutica madrileña: "A ver si en Cataluña quitan el copago porque esto es horroroso"

Hasta la puesta en práctica de la medida rechazada por el TC, los farmacéuticos siguen ejerciendo el copago farmacéutico.

En Madrid, creen que este fallo del Constitucional hará que aumenten las solicitudes de insumisión: ¿para qué pagar si están convencidos de que suspenderá también el euro por receta?

Las farmacias catalanas han despachado durante la jornada de hoy a los clientes que no tienen más remedio que comprar sus medicamentos. "Hay algunos que dicen, pues me guardo la receta y vendré cuando no se pague el euro", explica una farmacéutica. Sin embargo, algunos enfermos no tienen esta opción: "Me los tendré que llevar porque es una medicación crónica y los necesito para esta noche", cuenta una paciente.

En el momento en que las boticas reciban una confirmación oficial dejarán de cobrar el euro por receta. “Nos saldrá la tasa que está en verde, tachada, lo que quiere decir que no se cobrará el euro”, relata una empleada farmacéutica.

Aunque el Govern acata la decisión del Constitucional, no está por la labor de devolver los casi 46 millones de euros recaudados durante estos 6 meses. "Es injusto y además va a generar más crispación", afirma una clienta. "Solo piensas en su dinero y llenarse sus bolsillos", sentencia un paciente.

En Madrid, donde se cobra la tasa desde el 1 de enero, esperan verse cuanto antes reflejados en el mismo espejo que los catalanes. “A ver si en Cataluña dejan de cobrarlo porque esto es horroroso”, pide una farmacéutica madrileña.

A la vez que aumenta el optimismo entre los clientes, también lo hace la insumisión. "Yo no lo voy a pagar y creo que si lo hacemos todos así es la única forma de hacer fuerza", asevera otra clienta.

Aunque el Gobierno también ha recurrido el ‘tasazo’ en Madrid, la medida seguirá en vigor hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario.