Facua denuncia que las tarifas de agua llegan a alcanzar diferencias del 339%

Así, los ciudadanos de Valladolid y Murcia disfrutan del precio del agua más bajo y más alto respectivamente, según dicho estudio, que detecta unas variaciones "injustificadas" que han alcanzado los 454 euros al año, lo que representa unas diferencias de hasta un 349 por ciento.

El precio medio del consumo de agua incluido tanto el abastecimiento como el saneamiento asciende a 17,52 euros, aunque el precio del agua en Valladolid es de 10,82 euros, frente a los 29,35 euros que pagan los murcianos. Las diez ciudades que menos pagan por el agua son, tras Valladolid, Zaragoza (11,31 euros); Salamanca (12,49 euros); Pamplona (13,36 euros), Logroño (13,62 euros); Castellón (13,85 euros); Málaga (14,09 euros) y Madrid (15,74 euros).

En cuanto a las más caras, por detrás de Murcia aparecen Barcelona (23,49 euros); Cádiz (22,98 euros); Huelva (22,39 euros); Alicante (21,98 euros); Palma de Mallorca (21,92 euros); Sevilla (20,85 euros); Valencia (20,224 euros); Almería (19,45 euros) y Córdoba (19,38 euros).

Para FACUA no se puede justificar que una misma suministradora cobre importes distintos por calibre de contador de 13 y 15 mm instalados en la vivienda cuando no existan diferencias. Las diferencias en el precio del agua presentan variaciones que alcanzan los 453,60 euros al año para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El estudio señala que, respecto al año 2014, diez de las 28 ciudades analizadas no han tenido variaciones de tarifa. Estas son: La Coruña, Bilbao, Cuenca, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza. Mientras, las mayores subidas se han producido en Alicante, Barcelona y Jaén. FACUA recuerda que los incrementos de tarifa no solo pueden obedecer a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos de municipios, provincias o comunidades autónomas.

Para la organización de consumidores, el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda, por lo que cree que se debe avanzar en la facturación por habitante y en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalice el consumo excesivo.