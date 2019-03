Facua, a los afectados de Volkswagen: "Mejor no llevar el coche al taller si no garantizan que no perderá las prestaciones"

CASI 20.000 INSCRITOS EN LA PLATAFORMA DE AFECTADOS

Muchos de los afectados por Volkswagen ya saben que su vehículo es uno de los que salió de la planta de montaje con el motor trucado, pero en estos momentos no saben qué hacer para solucionar el problema. Facua recomienda a los afectados por el fraude no llevar el coche al taller sin antes asegurarse de qué les van a hacer y de si, efectivamente, el coche no va a perder potencia.