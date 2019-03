España, el país desarrollado con mayor riesgo de pérdida de empleo

Si tiene trabajo, consérvelo bien, porque según la OCDE España es el país miembro donde más riesgo hay de perderlo. Lo sabe bien Pula, a ella le ha durado poco, sólo un mes y medio de contrato: "he estado en una escuela de verano poco tiempo cobrando lo mismo".



Por eso, según el informe, los españoles somos quienes más valoramos tener un empleo fijo. Carmen lleva tiempo buscándolo, trabaja desde hace cuatro meses, pero no se confía, "ahora mismo tengo trabajo, pero siempre me queda la cosa de que dentro de un mes me puedan echar".



España está en primera posición, y con mucha diferencia respecto al resto de países. Siguen, de lejos, Grecia o Irlanda y más lejos todavía países como Portugal o México. Pero el principal problema no es sólo lo difícil que es conservar el trabajo, sino que una vez perdido, recuperarlo es casi misión imposible. En palabras de Mauricio Godoki, economista de la Universidad de Deusto, "el problema es que después de perderlo, no es fácil encontrar otro".



No sólo eso, tampoco España queda en buen lugar a la hora de evaluar el ambiente en el trabajo. El informe concluye que los españoles están entre los trabajadores más estresados y con peor clima laboral. Así que con el análisis: el problema del empleo en España no sólo tiene que ver con la cantidad, sino también con la calidad.