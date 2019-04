El impuesto de sucesiones no es la principal razón por la que se renuncia a las herencias

José Luis Blasco, abogado, ha notado como cada vez más clientes rechazan la herencia. Todo a pesar de que trabaja en La Rioja, donde apenas se cobra el impuesto de sucesiones. Entonces, ¿cuál es el motivo de la renuncia?

"Si yo heredo, pero a continuación voy a tener que gastar e invertir mucho más dinero de lo que me va a suponer la herencia, decido renunciar", explica Blasco.

Según el Colegio de Notarios, en La Rioja: el 14,5% rechazó la herencia en 2016, a pesar de tener bonificado el impuesto. Son 4 puntos más que la media española, en el 10%. Incluso, los riojanos protagonizaron más renuncias que los andaluces, donde sí se cobra un impuesto de sucesiones.

Comunidad donde trabaja el abogado Manuel Zurita, que da una razón más por la que sus clientes desestiman la herencia: "El activo desemboca en procedimiento judicial y mucha gente no tiene suficiente energía para llevarlo".

El impuesto de sucesiones apenas tiene efecto, dicen, y lo demuestra el mapa. Aunque en Asturias, que si grava las sucesiones, es donde más renuncias hay, otras que sí lo tienen bonificado superan la media, como Canarias con el 10,6%. Incluso Madrid, que no cobra, adelanta en renuncias a Extremadura, que sí obliga a tributar.

Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda, explica que "más del 90% de herencias no tributan; a quien afectaría la supresión del impuesto sería sobre todo al 0,7% con unos patrimonios y herencias que se pueden calcular de 3,5 millones". Así, dicen, pierden fuerza las críticas de las CCAA que no cobran el impuesto sobre las que sí lo hacen asegurando que ahuyenta al heredero, algo que los datos no avalan.