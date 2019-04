El Gobierno prepara un mecanismo de mediación obligatorio para los bancos que evite que las cláusulas suelo colapsen los juzgados

El Gobierno teme que las cláusulas suelo colapsen los juzgados, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al millón de causas civiles que se presentan al año, habría que sumar otros tantos afectados que podrían pleitear, lo que duplicaría la carga de trabajo.

Catalá ha dicho que van a intentar que "no haya un recurso generalizado ante los tribunales, que no haya un millón y medio de nuevos asuntos". Además, ha añadido que espera "ser capaces de encontrar una solución entre todos que dé una alternativa rápida".

Esa alternativa, según ha podido saber laSexta Noticias, pasaría por una mediación entre cliente y entidad que ya no sería voluntaria para los bancos sino obligatoria, lo que podría facilitar el acuerdo con la oposición. "Que sea una vía rápida, que sea útil, que no implique ninguna quita y que no implique desde el punto fiscal ningún recargo", comenta Pedro Saura, portavoz de economía del PSOE.

Desde las asociaciones de consumidores no ven con malos ojos la formula, pero avisan: se debe devolver todo el dinero.

Fernando Herrero, secretario general de Adicae explica que "tiene que tener carácter gratuito, colectivo, universal y contar con las suficientes garantías". Además, aseguran; el decreto que apruebe el gobierno nunca puede impedir que si no estamos de acuerdo con la mediación, acudamos al juzgado.