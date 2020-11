Aitor ha estado dos meses en ERTE. Aunque por sus ingresos no estaría obligado a hacer la declaración de la renta, le asaltan dudas: "El tema es lo que sí nos advirtieron: que hay dos pagadores". La clave está en si, entre los dos pagadores -la empresa y el Servicio Publico de Empleo-, ingresamos más de 14.000 euros al año.

"Si ha estado en ERTE o en desempleo, y ha ganado en conjunto más de 14.000 euros durante el año, estará obligado a declarar, y es muy probable que además le salga a pagar", ha afirmado Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Será por la baja o nula retención en la prestación durante el ERTE, como le va a pasar a una de las trabajadoras de Víctor Villafaina, dueño del Bar Dartearte.

"Sabemos que le iba a repercutir en el próximo año, por lo que hablamos con la gestoría para que le ajusten el IRPF y el palo no sea tan grande", ha contado a laSexta Villafaina. Aunque a la altura de año que estamos, compensarlo puede ser difícil. "Queda muy poco tiempo para recuperar retenciones de alguna forma", ha alertado Luis del Amo.

Por eso, a gente como Eva Mena, trabajadora que ha estado en ERTE, le han aconsejado en su empresa qué hacer ante esta situación: "Me dijeron que no gastara todo el dinero por si acaso hay que pagar". Y atención también a los cobros de más durante el ERTE por error. Si ha sido su caso, tendrá que declararlo y luego devolverlo.

"Que me lo pidan, lo devuelvo y ya está. Y si yo quiero devolverlo y no puedo, lo único que se puede hacer es esperar a que realmente me lo reclamen y lo ingresaré por el medio que ellos me digan", ha informado Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales ASEFIGT. Si la devolución la hacemos dentro del plazo establecido, no nos penalizarán con intereses.