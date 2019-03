Crece la brecha entre las nuevas pensiones y las de los jubilados que fallecen

José Manuel ha sido empleado de banca varias décadas, hasta que se jubiló hace dos años. Supera de largo los 1.334 euros de media de los nuevos pensionistas. "Soy un privilegiado", afirma.



Julián también empieza ahora a disfrutar su retiro tras cotizar 48 años. "Yo cobro 1.350", explica. Una cantidad muy lejos de la de los pensionistas que llevan años jubilados. Como Antonio que lleva 15 años jubilados y cobra 947 euros.

La diferencia entre los que se incorporan al sistema de pensiones y los que lo abandonan no deja de dispararse... para perjuicio de las arcas públicas. El año que viene el número de jubilaciones aumentará un 1,34%.

Pero el gasto en pensiones crecerá a un ritmo mucho mayor... un 3,4%, hasta los 83.000 millones, debido principalmente por carreras de cotización más largas y con mayores salarios... que engordan la pensión final. Y un aumento de las jubilaciones anticipadas, de media más elevadas.

Todo ello dificulta la sostenibilidad de un sistema del que Rajoy no duda pero sí los expertos, que ya plantean alternativas a una hucha de las pensiones en peligro de extinción. "Con las cotizaciones si no cambia nada y las tendencias de gasto son las que tenemos ahora, no va a llegar y habremos agotado el fondo de reserva", explica Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

Un fondo de reserva cada vez más vacío, que advierten, podría quedar seco antes de 2020.