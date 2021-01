Quizá te hayas fijado… Ha nevado. Y lo que al principio estaba cubierto de blanco, sale a la luz en cuanto le da el sol tres días seguidos. En muchas ocasiones es ahí cuando empezamos a ver los daños que, en algunos casos, pueden ser muy cuantiosos.

Coches aplastados por árboles caídos, motos sepultadas bajo la nieve… vemos muchos en las calles estos días. Igual es tu coche, tu moto o incluso tu vivienda la que ha sufrido desperfectos como consecuencia de la esta histórica nevada. ¿Qué puedes hacer?

1. Revisa el seguro. O lo que es lo mismo: LEE. Ese es el primer paso. Siempre. Que te cubra o no los daños causados por el temporal dependerá de las coberturas particulares que tengas contratadas. “Si tu seguro no lo cubre, el Consorcio de Compensación Seguros tampoco lo hará, ya que no considera una nevada un evento excepcional”, recuerda Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

2. Si las averías son consecuencia de una negligencia de la Administración Pública, puedes reclamar la reparación. Imagina que un árbol en mal estado cae sobre tu tejado. En ese caso es la administración responsable del árbol (posiblemente el Ayuntamiento) quien debe hacerse cargo del siniestro, pero deberás probar que el árbol estaba en mal estado antes de la nevada. Las denuncias vecinales previas pueden ser una buena manera de demostrarlo.

3. Si estabas en un parking privado y se te ha caído un tejadillo encima... Es el dueño del aparcamiento (su seguro de responsabilidad civil si lo tuviera) el encargado de pagar la reparación.

4. Cabe la posibilidad de que tu zona sea declarada "zona catastrófica" o como se dice ahora de manera técnica: "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". En ese caso se suelen activar subvenciones y quizá alguna pueda servirte de ayuda.

¿Y si soy yo el que ha sufrido daños?

Pues, en primer lugar, lo siento. Espero que no sean daños graves. En cualquier caso, que te indemnicen o no va a depender de lo que haya pasado.

Si saliste a la calle después de que las autoridades recomendasen una y otra vez no hacerlo, y resbalaste… la negligencia fue tuya. Nadie te va a indemnizar por ello.

Si tu salida estaba justificada o fue antes del aviso, y sufriste un daño como consecuencia de una negligencia administrativa (un árbol en mal estado, por ejemplo) es la administración quien tiene que indemnizarte. Siempre y cuando pruebes lo que dices.

¿Qué pasa si he dejado de recibir un servicio?

Dependiendo del servicio que te hayan cancelado como consecuencia del temporal, las condiciones serán unas u otras.

Si se anula tu vuelo: Aquí rige la normativa europea. Básicamente, te da a elegir entre "el reembolso en siete días" o "la conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables". Pero recuerda que tú decides qué prefieres. Además, la compañía debe hacerse cargo de las comidas y los gastos de alojamiento de los días que te ha dejado "tirado". También tendrían que devolverte el coste del traslado del aeropuerto al hotel. Recuerda siempre pedir factura.

En el caso de los trenes: Renfe ya ha anunciado que devolverá sin coste el 100% del precio del billete o lo cambiará para otra fecha, en función de lo que decida el usuario.

Si la compañía eléctrica te ha dejado sin luz varios días y has tenido que irte de casa, podrás reclamar el coste del alojamiento. De nuevo Rubén Sánchez, de FACUA, nos recuerda que tendrás que acreditar que tardaron demasiado en reparar la avería.

Si se ha suspendido un evento al que pensabas asistir (algo poco probable teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia), puede ser que tengas derecho a la devolución del importe de la entrada. En este supuesto habrá que evaluar las circunstancias individuales de cada caso.

Ahora te toca a ti hacer los deberes y comprobar si puedes o no reclamar la factura de Filomena.