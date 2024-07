El Ayuntamiento de Sevilla reclama a la Junta de Andalucía que implante una tasa turística. Sin embargo, el presidente andaluz de su mismo partido, Juanma Moreno, siempre se ha opuesto a ese canon. Con más de tres millones de visitantes el año pasado, el consistorio dice que invertiría lo recaudado en la conservación del patrimonio histórico.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se lo reclama a la Junta para poder financiar la rehabilitación de varias zonas de la ciudad: "Esa necesidad de financiación extraordinaria para rehabilitar patrimonio histórico, para promoción exterior de la ciudad, para fortalecer el propio sector turístico de la ciudad...".

PP y PSOE, frente a Podemos y Vox, han votado conjuntamente en Sevilla para presionar a Moreno, que hace unas semanas votaba en contra de esa tasa. "No hay ninguna ciudad que haya reducido el número de visitantes como consecuencia de la tasa turística. No sería de obligado cumplimiento. El ayuntamiento que no quiera aplicarla, que no la aplique", explica Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla.

No obstante, desde que llegaron a la Junta de Andalucía, el PP andaluz se ha negado a aprobar una tasa turística. "El Gobierno de Juanma Moreno no ha venido a ponerle impuestos a los andaluces", señalaba Francisco Javier Oblaré Torres, diputado 'popular' en el Parlamento Andaluz. "Un andaluz no quiere pagar por ir a un hotel andaluz", afirmó hace unos meses Juanma Moreno, presidente de Andalucía.

Eso sí, Sevilla y Andalucía no es el único lugar donde ese debate está encima de la mesa. "En cualquier sitio tú pagas una tasa, a nadie le parece mal", afirma una persona en Galicia que ha pedido a la Xunta poder implantar ese canon que algunos hoteleros apoyan

En España solo dos comunidades la tienen, Cataluña y Baleares, con precios que van desde los 25 céntimos hasta los casi 7 euros por persona y noche. Una cantidad que depende de la ciudad, el alojamiento y la temporada.