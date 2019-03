Los comerciantes chinos abandonan el 'Todo a 100': "Es muy duro y no da beneficios"

El 'Todo a 100', el comercio chino por excelencia, ya no es lo que era. Y ese algo más son las tiendas especializadas: calzado, alimentación o electrónica, lo que vende Feng en su tienda desde que remodelaron el negocio.

Porque la comunidad china ya no ve negocio en las tiendas multiproducto: "Los comerciantes chinos ya no quieren tener un 'Todo a 100' porque es muy duro y no da beneficios".Compensa, dicen, vender mejor aunque apenas han subido el precio. Un nuevo modelo de negocio que lejos de dar marcha atrás ya ha transformado los mayores centros de distribución.

En eso este comercio familiar chino con 17 tiendas en Madrid lleva mucho ganado. Incluso está contratando a españoles para no perder de vista su objetivo: "Cuidamos las tiendas y el trato para ser más cercanos y tener buena acogida entre los españoles". Claves para la renovación de un imperio que llega en el mejor momento: "La crisis ha dejado nichos de negocio que la comunidad china está aprovechando". Y que no pierde de vista los precios.