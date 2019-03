Cañete: "En abril habrá seguramente más afiliados a la seguridad social"

"Deberían alegrarse de que la CE confía en España, de que las medidas que hemos puesto en marcha dan resultados. Que se alegren con nosotros. ¿Por qué tienen que poner esa cara de tristeza cuando los datos son buenos, cuando empieza a crearse empleo?", ha señalado Arias Cañete, en un acto de partido en Las Palmas de Gran Canaria.

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas ha recordado que en los próximos días se publicarán nuevos datos sobre el desempleo, como las estadísticas de paro registrado y las afiliaciones a la Seguridad Social. "En febrero había más afiliados a la Seguridad Social, en marzo había más y en abril seguramente va a haber muchos más. Eso quiere decir más españoles que tienen un empleo y cotizan", ha añadido.

Arias Cañete sostiene que, frente a eso, el PSOE apuesta por reeditar en Bruselas un modelo que ha fracasado y que convirtió a España "en el cáncer de Europa". "No pintábamos nada en la UE. Cuando se tomaban grandes decisiones, evidentemente el enfermo no podía ser médico, el pirómano no podía ser bombero, el país que es el cáncer en la UE, ¿cómo iba aportar soluciones?", ha señalado Arias Cañete.

El candidato popular ha opinado que el modelo del PSOE está "tan fracasado", que hasta en el Gobierno de Francia, su presidente, François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, ambos socialistas, "aplican las políticas del PP".

El exministro de Agricultura y Medio Ambiente ha reconocido que, en los últimos años, el Gobierno de su partido "ha exigido sacrificios a los españoles", pero ha defendido que han hecho "lo que tenían que hacer" y que las medidas han dado sus frutos. "Ahora se ve que los sacrificios empiezan a dar resultados y ahora sabemos que cuando termine la legislatura habremos bajado los impuestos y habrá mucha más gente trabajando en España que la que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno", ha añadido.