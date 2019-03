Cae el precio del combustible por primera vez coincidiendo con la operación salida del verano

Empiezan las vacaciones ahorrando en gasolina. Un buen veranos para los consumidores que se llevan una buena sorpresa al repostar. El gasóleo encadena ya cinco semanas bajando y la gasolina cuatro hasta alcanzar su precio más bajo desde mediados de abril.

Que siga bajando es factible si qusiera el sector, según Cinco Días los precios podrían bajar en un 7 y un 10% en función del peso de los impuestos y la relación dólar-euro, aunque en las gasolineras no lo ven tan claro. "Los impuestos estatales son siempre fijos independientemente de la bajada del crudo, con lo cual la bajada del crudo no se repercute siempre en el precio final del combustible", explican.

Una idea que no comparten las asociaciones de consumidores. "No sucede cuando pasa exactamente lo contrario. Si sube el petróleo sube de forma inmediata el precio de la gasolina. OCU no encuentra otra explicación que la falta de competencia crónica que vive el sector de distribuciñon del carburante", Enrique García, portavoz de OCU.

Mientras que el precio del petróleo ha retrocedido un 24% desde junio empujado por el exceso de oferta, gasolina y gasóleo sólo cayeron un 3% y un 6% en este mismo periodo.