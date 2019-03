BlaBlacar intenta evitar la suspensión de su actividad en España

La plataforma BlaBlaCar tiene 20 millones de usuarios, de los cuales 2'5 están en España. Judith es uno de ellos, y viaja casi todas las semanas con su coche de Valencia a Elche. Para compartir gastos recurre a esta plataforma porque le viene "muy bien".

Sin embargo, se ha celebrado la vista judicial que podría suspender cautelarmente el servicio en nuestro país. A un lado está BlaBlaCar, y al otro, la patronal del transporte de viajeros por carretera, que les acusan de competencia desleal.

El abogado de autobuses José Andrés Díez Herrera, piensa que "la normativa es taxativa, no se puede utilizar el coche particular cobrando directa o indirectamente".

Pero la plataforma tiene otro punto de vista, y argumenta que sólo son una red social que pone en contacto a particulares, y que incluso vigilan que no haya ánimo de lucro entre los usuarios. Su abogada Sara de Ramón Pérez defiende que "no hace transporte público, no hace de mediador, por lo tanto no se rige por la ley de transporte".

Una semana después del juicio, el juez decidirá si, de forma cuatelar, suspende la actividad de BlaBlaCar en España.