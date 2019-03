"La beca no es un regalo de caridad, es un instrumento de cohesión social y democracia"

Ya este curso se han denegado 40.000 becas más y se han concedido 10.000 menos a pesar del aumento de solicitudes. Eso se une al aumento en un 65% de las tasas en los últimos dos años debido a la reforma educativa del ministro Wert.

La subida de las tasas universitarias fue el tema que agitó este sábado el programa laSexta Noche, donde muchos estudiantes acudieron al plató para explicar su situación.

Jorge va a empezar el quinto año de medicina y todos estos años ha compatibilizado estudio con trabajo, aunque Jorge piensa que "si tengo que trabajar seis horas, luego mis ocho horas de estudio no me cunden como a alguien que sus padres se pueden permitir que esa persona no tenga que trabajar".

Este año va a pagar 700 euros más y no cree que le den una beca. También destacó que "ahora piden un 80 % de los créditos y ahora piden un 5,5 para la matricula, pero es un 6,5 para las becas generales, que son las que en verdad te ayudan a estudiar".

Otro caso es el de Olmo Masa, estudiante que estuvo en laSexta Noche y vive en una unidad familiar de 3 miembros. Tienen una renta global de 11.000 euros anuales y teme no recibir una beca este año solo por suspender una asignatura. "La beca no es un concesión ni un regalo de calidad, es un instrumento de cohesión social y democracia", explicaba Olmo.

Gonzalo también podría perder su beca este año, y en pleno debate le lanzó una pregunta a Edurne Uriarte, "¿está a favor de la privatización de la educación publica?



Las carreras que menos se encarecen son las de Humanidades, con un 16%, mientras que las que más suben son las relacionadas con la rama Biosanitaria con un 26%. En Madrid, hasta seis universidades públicas aumentarán en 300 euros las tasas universitarias, pasando a costar cada crédito un promedio de 4,9 euros más.

Meritocracia, esfuerzo, ideología tras las reformas educativas e igualdad de oportunidades. Esos son los conceptos que siguen creando polémica.