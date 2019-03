BBVA perdonó una deuda de 312.000 euros a Rato siendo vicepresidente económico

La polémica por los créditos a las empresas familiares de Rodrigo Rato siempre rodeó al entonces vicepresidente del Gobierno. Argentaria le perdonó, en concepto de "intereses de demora y comisiones de impagados", unos 312.000 euros, según el documento que publica Okdiario.com.

La entidad, ya privatizada, estaba presidida entonces por Francisco González, aunque el Gobierno todavía podía actuar sobre ella. "Ese modelo económico se llama: capitalismo de amiguetes", asegura Pedro Saura, portavoz de economía del PSOE en el Congreso.

Sólo unos meses después Argentaria acabó fusionándose con Banco Bilbao Vizcaya para formar BBVA, que dio por buena la condonación.

Desde el banco no han hecho declaraciones. Alegan que ocurrió hace 17 años y que estudiarán la operación. Quienes tampoco hablan del tema son sus excompañeros de partido, ahora en el Gobierno. "No me he enterado", asegura el ministro Alonso.

Construcciones Riesgo, la empresa del clan Rato, se disolvió menos de un mes después de ser perdonada esa deuda.