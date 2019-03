Los barcos, nuevas alternativas a los apartamentos turísiticos

Desayuno al aire libre, vistas al mar, dos dormitorios y un aseo. En 15 metros de eslora pero sin navegar ni una milla. Es la elección de una familia holandesa para pasar tres noches en Barcelona. La madre declara que "es la primera vez" que lo hacen.

Afirman que es económico y tiene una localización inmejorable. No tener duchas no es un problema, utilizan las comunitarias del puerto Olímpico. La dirección del puerto calcula que hay unos 30 barcos amarrados utilizándose como pisos turísticos irregulares en el puerto olímpico. Y algunos generan problemas. En palabras de Joan Guitard, director del puerto, "se genera suciedad".



Por su parte, el abogado de la 'Asociación Hosteleros de Madrid', Javier Zamora se pregunta "quién garantiza sábanas limpias". Para el sector hostelero es competencia desleal, barcos sin licencia para alojar turistas y que no pagan impuestos.



Apartamentos turísticos a un sólo click, a través de un página web. Sólo hay que elegir ciudad, tipo de alojamiento y ya están. Una amplia oferta de barcos, desde 39 euros la noche, tres personas.