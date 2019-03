Báñez cree que el dato del paro muestra "el camino de la salida de la crisis"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha considerado que la bajada del paro y la subida de afiliaciones en mayo son "datos claramente positivos" que "muestran que tenemos motivos para la esperanza".

La ministra ha destacado que, no obstante, "el Gobierno no se conforma" y seguirá "trabajando para dar oportunidades a todos los españoles que hoy no tienen empleo". Estas declaraciones se han producido en un acto informativo para presentar al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos -ATA-, Lorenzo Amor.

El paro registrado bajó en mayo por tercer mes consecutivo, con 98.265 desempleados menos, con lo que el total de desocupados se situó en 4.890.928, mientras que el número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 134.660 personas.

Báñez ha afirmado que estos datos son "muy bueno" y "demuestran que entre todos podemos salir de la crisis" y que "estamos sentando las bases de salida de la recesión".

Los datos son los mejores de la serie histórica en paro y desde que comenzó la crisis en la Seguridad social, ha destacado.

En una declaración posterior a los periodistas, Báñez ha insistido en que es una noticia "que nos lleva a la esperanza", pero el Gobierno la contempla "con toda serenidad" y con la convicción de ir "paso a paso" y "trabajando cada minuto para seguir haciendo las reformas que hagan que España inicie el camino del crecimiento y la creación de empleo".

En su discurso, la ministra, para quien "estamos en el camino de la salida de la crisis", ha asegurado que el Ejecutivo "siempre" estará al lado del trabajador que también crea empleo.

Y de ahí "el compromiso del Gobierno de España con los autónomos", y el convencimiento de que "serán la pieza clave" de la salida de la actual recesión. Se trata, ha dicho Báñez, de un colectivo "muy potente", ya que "son las empresas y los empleadores los que tienen la llave para crear empleo". Lo que se le pide al Gobierno, ha añadido, es que quite "barreras" y no alimente "obstáculos". En definitiva "que no estorbemos", ha dicho.

La caída del paro "reafirma" a Rajoy en sus políticas de austeridad

Rajoy ha subrayado la "buena noticia" que supone que el desempleo haya bajado en 98.265 personas y que la afiliación a la Seguridad Social haya subido en 134.660, y ha insistido en que hay que seguir trabajando "en la misma dirección", sobre todo para crear empleo juvenil y para que mejore el crédito.

Rajoy, quien ya avanzó que las cifras publicadas iban a ser "esperanzadoras", ha admitido en cualquier caso que "faltan todavía muchas cosas por hacer" hasta que la economía vuelva a crecer y a crear empleo de forma sostenida.

'La verdad, es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buenas noticias'

"La verdad, es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buenas noticias", ha señalado el jefe del Ejecutivo, a quien la bajada del desempleo le "reafirma" en su idea de que la política económica que está impulsando es la "adecuada", pese a ser también "dura y difícil" y con decisiones que "probablemente no fueran compartidas".

Según Rajoy, "hay que continuar" trabajando y fijarse ahora sobre todo en facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, "que son las que nos van a sacar de la crisis y van a crear empleo".

Y también ha subrayado que hay que seguir tomando medidas para propiciar la creación de empleo, sobre todo juvenil, porque hay "muchísimos, muchísimos jóvenes que quieren trabajar y no pueden hacerlo".

Por tanto, vamos a seguir adelante", ha señalado Rajoy, quien tras reiterar que es "un buen dato" ha apostado por continuar con su política económica "en la misma dirección" y "con mucha intensidad". "Si cabe con más (intensidad) de como lo hemos hecho hasta ahora", ha añadido.