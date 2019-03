Aumenta el número de jóvenes españoles que emigran a Australia en busca de un trabajo

Laura es una joven diseñadora gráfica valenciana, tiene un máster y mucha experiencia laboral, pero lo que no tiene actualmente es lo que muchos jóvenes en España, un empleo. Por ese motivo está decidida a emigrar a uno de los países favoritos por los jóvenes de nuestro país, Australia. Según Laura "en España no me siento valorada con los estudios que tengo, así que me voy a ir a Australia a intentarlo".

Un nuevo portal web está ayudando a muchos jóvenes a resolver dudas y facilitar las gestiones antes de viajar allí. Son un grupo de jóvenes valencianos que han creado la web growproaustralia.com. No cobran nada por la gestión, son las escuelas de inglés australianas quienes sustentan su actividad.

Un caso de una joven que ya está en Australia es Lidia, que es licenciada en ADE y que se fue a Australia en busca de un futuro laboral. Lidia explica que empezó lavando platos y de camarera, pero con el paso de los meses consiguió un trabajo limpiando escuelas.

Aunque viajar a Australia no es nada fácil, ya que como explica Fernando, "es complicado porque tienes que venir con la visa de estudiante y tienes que ir mejorando tu nivel de inglés".

Laura sabe que en octubre empieza el verano australiano y por eso ya prepara las maletas para buscar su futuro en las antípodas de España.