Aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta el 24% de diferencia

En Aguirre Newman, una empresa de consultaría inmobiliaria, las mujeres tienen tanto peso como los hombres. Son una excepción en el mercado laboral porque los puestos directivos aquí se reparten y no hay diferencias salariales entre sexos.



Sandra Romain, directora de Recursos Humanos, explica que "la retribución está repartida igual, tanto si eres hombre como mujer, el concepto género no entra en ninguna ecuación".



Lo habitual es todo lo contrario. Según un informe del ministerio de Hacienda, los hombres acaparan el 82% de los sueldos más altos en España. De media, cobran 4.600 euros más al año que las mujeres teniendo exactamente el mismo puesto.



Manuel Redall, miembro del sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA, explica que "la diferencia salarial entre hombres y mujeres ha crecido con el tiempo y ahora adquiere niveles importantísimos".



El sueldo medio de los trabajadores ha caído al nivel más bajo desde 2007, 18.420 euros anuales. No es debido a las rebajas salariales, sino a nuevos contratos laborales más precarios. Desde Comisiones Obreras, Ramón Gorriz, afirma que "mucha gente ya desearía tener contratos mileuristas".



Profesionales cualificados, como los médicos, con sueldos muy por debajo de otros países de Europa. Unos 2.100 euros al mes puede cobrar un médico de familia. Los mileuristas ya no son unos cuantos jóvenes recién llegados al mercado laboral. Ahora son casi la mitad del total de los asalariados españoles.