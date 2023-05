El viento sopla a favor del empleo en el sector de las renovables. El sol brilla para los alumnos de ciclos formativos y universidades que se encaminan a este sector, porque el empleo se torna casi seguro en este sector que va a necesitar 468.000 nuevos empleos (350.000 de ellos directos) en esta década, hasta 2030. Son estimaciones que ha extraído la comercializadora Unieléctrica del Plan de Recuperación y Resiliencia que presentó el Gobierno.

En España hay 10.157 MW de potencia eólica y fotovoltaica que están casi a punto de instalarse. Son cifras que ha recogido el diario 'El Economista' de las compañías adjudicatarias Naturgy, Cepsa, Opdenergy, Solaria, Total Energies y Soltec. Son proyectos a los que les falta la última de las autorizaciones o están listos para empezar a construirse, que supondría un incremento del 20% de la potencia instalada que hay en España y que a su vez duplicaría las renovables que funcionaban hace tan solo cuatro años.

El reto es ambicioso: el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Ministerio para la Transición Ecológica plantea que en 2030 haya 89.000 MW instalados, pero incluso podría superarse porque el documento está pendiente ahora de revisión.

Un empleo necesario y bien pagado

En el terreno están las escuelas y universidades, que acusan ese prácticamente pleno empleo que tiene el sector. En la Universidad Laboral de Culleredo, en A Coruña, están impartiendo ciclos formativos en energías renovables con plazas que no hacen más que aumentar. Gustavo Rodríguez, profesor en la escuela, cuenta que las empresas llaman constantemente a su puerta "bajo la asfixia de que no tienen técnicos formados para trabajar en este campo". Pero no son capaces ni de cubrir la demanda porque faltan alumnos, como explica Juan Poceiro, otro profesor: "Si más alumnos tuviésemos, más emplearíamos".

Escuelas y universidades no paran de ampliar su oferta de formación, incluso para desempleados. El Gobierno ha anunciado un aumento de plazas en Formación Profesional, y las patronales del sector, como APPA, se han puesto a trabajar directamente con los centros para dar a conocer las virtudes de estas profesiones, pero el problema está siendo encontrar suficiente alumnado.

Luis Couceiro, director de la Escuela Politécnica Superior de la universidad Alfonso X el Sabio asegura que "faltan muchísimos estudiantes en titulaciones en el ámbito tecnológico, de las ingenierías y de las energías renovables". La falta de mano de obra y las enormes inversiones a futuro están implicando también que los perfiles estén bien pagados. Couceiro señala que ya los recién titulados pueden cobrar por encima de los 30.000 euros anuales.

El futuro parece brillante a medio plazo para quien quiera dedicarse a este sector. José María González, director general de APPA, afirma que hay demanda de mano de obra en todos los estadios del proceso, desde el desarrollo hasta la explotación de la instalación, pasando por la construcción. González recuerda que "el sector es una oportunidad de cara al futuro" y que, según el PNIEC actual, se plantea una inversión de 250.000 millones de euros en transición ecológica, donde gran parte del pastel se lo llevarán las energías renovables. Esto solo acaba de empezar, según González, que vaticina que "queda todavía mucho por hacer".