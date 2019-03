La aplicación del copago farmacéutico reabre el debate entre comunidades

Más de 10.000 pacientes de la provincia de Cádiz no tendrán que hacer frente al copago en farmacia hospitalaria, que entrará en vigor el próximo martes día 1 de octubre, después de que la comunidad autónoma andaluza haya anunciado que no lo aplicará y que interpondrá un recurso de alzada en los próximos días contra la Resolución.

No está claro cómo se va a aplicar, pero el copago farmacéutico hospitalario ya está ahí. Entra en vigor el 1 de octubre: 43 medicamentos destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C), que deberán abonar un 10%, con un tope de 4,20 euros. La mayoría de cáncer o hepatitis, como Juan, quien señala que la ministra de Sanidad, Ana Mato, "ha mentido porque el año pasado dijo que las personas con enfermedades crónicas no tendrían que pagar ningún copago por sus medicamentos".

"Este tratarmiento cuesta 35.000 euros. No vas a pagar los 35.000 euros pero sí un gran porcentaje. Esto no es una disuasión es solo recaudación", afirma Juan, enfermo de heaptitis.

La medida no convence a la mayoría de comunidades. Cataluña, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, País Vasco y Canarias, ya han mostrado su rechazo al nuevo copago. Y de ellas, las tres últimas han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad. El resto no aclara cuándo empezará a cobrar, argumentando razones sobre todo, técnicas. El resto de autonomías con gobiernos populares, como Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia han asegurado que lo aplicarán.

Colectivos médicos ya advierten de que el nuevo copago no supondrá un beneficio económico para el Estado. Solo establecerlo, dicen las comunidades, ya supondrá un importante gasto.

La medida ha sido contestada también por partidos políticos como PSOE e IU, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes y de profesionales. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ya manifestaron su rechazo el mismo día de la publicación de la resolución en el BOE. Este partido ha iniciado una ofensiva parlamentaria contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, para pedirle explicaciones.

También preocupa el tema a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien ha asegurado tener "pendiente una recomendación a Sanidad en este campo". Entidades científicas como la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), representantes de la profesión médica y organizaciones como la asociación española de afectados de psoriasis y familiares (Acción Psoriasis), la Federación Española de Cáncer de Mama o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) han mostrado su "rotundo" rechazo a la medida.

"Queremos que sea lo más rápido posible, pero no se pone plazo", ha insistido el director general de Farmacia, quien ha adelantado que va a enviar una carta a todas las Consejerías para instarles a que comiencen a desarrollar sus sistemas para hacer factible la aplicación del copago.