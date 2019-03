El Gobierno podría permitir fumar en algunas zonas de Eurovegas

El Gobierno estaría dispuesto a permitir fumar en algunas zonas de Eurovegas. Más o menos ésta sería la solución del Gobierno para acabar satisfaciendo a Sheldon Adelson. Convertir sus salas de juego en algo parecido a los clubes de fumadores. Es decir, que los clientes puedan fumar mientras juegan en salones que no requieran la presencia de camareros ni crupieres.

Fuentes del Gobierno le han confirmado a laSexta Noticias que es una de las opciones con más fuerza. Gusta porque más que modificar la ley antitabaco supondría encontrar un resquicio.

Si no es suficiente para Adelson, la alcaldesa de Madrid haría lo que fuese e iría más allá. Botella aboga por "buscar la fórmula para que se pueda fumar" modificando la ley en vigor. Para Ana Botella, "la gente es muy libre de fumar o no, de ir o no ir" a Eurovegas.

Los puestos de trabajo que generaría Eurovegas son muy importantes para la oposición, pero no a cualquier precio. "Es muy importante saber dónde está el límite de lo que van a imponer estos nuevos Mr. Marshall", ha asegurado Elena Valenciano. Creen que sería hacerle a la mafia el traje a medida. También ponen el grito en el cielo las asociaciones en defensa de la sanidad pública.