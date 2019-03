Tsipras mantiene el referéndum y pide a los griegos que voten 'no' para "un acuerdo mejor"

MENSAJE TELEVISADO DEL PRIMER MINISTRO A LA NACIÓN

El primer ministro griego Alexis Tsipras confirmado que sigue en pie el referéndum del domingo y ha pedido a los griegos que voten 'no', como "paso determinante para un acuerdo mejor" con respecto a las últimas proposiciones de los acreedores, la Unión Europea y el FMI. En un mensaje televisado a la nación, Tsipras ha reiterado que seguirá negociando con los acreedores a pesar del referéndum. "El 'no' no significa una ruptura con Europa, sino un regreso a la Europa de los valores".